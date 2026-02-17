Депутат Миронов призвал ужесточить наказание для педофилов и маньяков

В России необходимо ужесточить наказание для педофилов и маньяков, заявил NEWS.ru руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, они заслуживают смертной казни. Также депутат подчеркнул, что за последние 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей выросло вдвое, а вероятность рецидива у таких преступников доходит до 90%.

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза. При этом доля рецидивов доходит до 90%. Раз вступив на эту дорожку, с нее уже не сойдешь. Наша фракция настаивает на ужесточении наказания для педофилов и маньяков вплоть до смертной казни, а за насилие надо давать пожизненное, — сказал Миронов.

Депутат подчеркнул, что в апреле 2025 года уже обращался в Следственный комитет РФ с предложением создать федеральный реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По его мнению, этот инструмент станет единой базой данных для МВД, СК, ФСИН и поможет им взаимодействовать в плане надзора и профилактики преступлений. Кроме того, Миронов считает, что реестр должен быть открытым, чтобы граждане «знали мерзавцев в лицо и проявляли бдительность».

Ранее в Петропавловске-Камчатском 40-летнего местного жителя приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними родственницами. Согласно материалам дела, в сентябре 2013 года обвиняемый совершил преступление против 10-летней девочки, воспользовавшись ее беспомощным положением. Второй эпизод случился в ноябре 2024 года: он остался наедине с четырехлетней племянницей и повторил насильственные действия.