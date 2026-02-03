Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 17:37

В Госдуме призвали вернуть смертную казнь для двух категорий преступников

Миронов призвал снять мораторий на смертную казнь для террористов и педофилов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России нужно снять мораторий на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, никаких правовых и моральных оснований для сохранения запрета в этом случае нет, передает ТАСС.

Абсолютно убежден: нужно восстанавливать смертную казнь для террористов и педофилов. За те чудовищные преступления, которые они совершают, им не должно быть места на этом свете, — отметил Миронов.

Депутат напомнил, что мораторий действует с 90-х годов, когда Россия согласилась ввести «по требованию западных партнеров» из Совета Европы. Он подчеркнул, что смертная казнь для этих категорий преступников будет заслуженным и справедливым наказанием.

Ранее экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов, комментируя возможный приговор Дмитрию Артамошину, которого подозревают в убийстве двух женщин и насилии еще над тремя, отмечал, что пожизненно осужденные маньяки и серийные убийцы в России, как правило, содержатся в колониях особого режима и временами просят применить к ним смертную казнь. По его словам, в этих учреждениях повышен надзор за заключенными и очень жесткие условия.

