В ГД ответили, что грозит танцевавшей на мемориале в Кургане девушке Депутат Журавлев: за танец на мемориале в Кургане грозит уголовное наказание

Девушке, которая станцевала на памятнике погибшим воинам в Кургане, может грозить уголовное наказание, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По словам Журавлева, если она не достигла возраста наступления ответственности, крупный штраф могут получить ее родители.

Мы постепенно меняем законодательство в этой сфере, и теперь уголовное наказание предусмотрено и за осквернение памятников, а не только за их порчу. Безусловно, ребенка за это никто не упечет в тюрьму, но танцы на монументе — кощунственно, и объяснить это должны прежде всего родители. Чтобы понятнее было им самим, пусть заплатят крупный штраф за недостатки воспитания, да не 3–5 тысяч, а, скажем, 100. Или и вовсе привлечь их к исправительным работам, тогда уж точно преподадут чаду уроки патриотизма и уважения к истории собственной страны, — отметил Журавлев.

Ранее стало известно, что девушка станцевала на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Региональные управления МВД и Следственного комитета сообщили, что организовали по данному факту проверку.