02 ноября 2025 в 12:05

Появилось фото изменившегося до неузнаваемости Джигурды перед «капельницей»

Опубликовано фото похудевшего и поседевшего Джигурды на фоне алкоголизма

Никита Джигурда Никита Джигурда Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Никита Джигурда появился в шоу «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница!» исхудавшим и без привычных рыжих волос. 64-летний шоумен оставил седину, отказавшись от окрашивания. Судя по трейлеру шоу, артист был пьян: ему было тяжело ходить, он несколько раз споткнулся и заснул на скамейке.

Звезды такие же люди, как все — смеются, злятся и ошибаются. Этот проект не только увлекательный, но и нужный, поскольку честный разговор об алкоголе и зависимости — это очень важно, — отметил Джигурда.

Ранее нарколог-психиатр Василий Шуров, ставший ведущим «Звезд под капельницей», рассказал, что участникам шоу неоднократно во время проекта делали внутривенные вливания. По его словам, препараты им подбирали индивидуально после тщательного медицинского обследования.

В реалити-шоу балерина Анастасия Волочкова поцеловала блогера Рому Желудя, который моложе на 20 лет. Певец не раз называл себя зависимым от постельных утех. Неизвестно, есть ли между звездами реальные чувства. По словам балерины, много женщин мечтает о том, чтобы с ними хоть кто-нибудь «переспал».

Никита Джигурда
шоу-бизнес
алкоголизм
актеры
артисты
