Самолет эмиссара Белого дома вошел в воздушное пространство России

Воздушное судно, на борту которого находится специальный представитель президента США Стив Уиткофф, вошло в воздушное пространство Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе района полетной информации «Рига». Она отвечает за авиатрафик над Латвией.

Пересечение границы произошло в установленном порядке. Самолет с высокопоставленным американским дипломатом проследовал через контрольную точку IGORO.

Самолет покинул воздушное пространство Латвии в районе контрольной точки IGORO в 21:44 мск и передан на контроль диспетчерам России, — сказал собеседник агентства.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин отметил, что российский президент Владимир Путин, Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер могут обсудить на предстоящей встрече в Москве вопросы экономического сотрудничества. Он также предположил, что серьезного прорыва в вопросе урегулирования украинского кризиса ждать не стоит.

До этого Уиткофф заявил, что буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что ситуация в целом разрешима. Политик также сообщил, что вечером 22 января полетит в Россию.