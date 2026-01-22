ВСУ попытались атаковать два российских региона ВС России сбили три БПЛА над Крымом и Белгородской областью

Армия России сбила три БПЛА над Крымом и Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что дроны были перехвачены в период с 16:00 до 20:00 мск.

Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Белгородской области, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее подразделения группировки войск «Запад» уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ в Купянском районе. В оборонном ведомстве уточнили, что противнику не удается подвезти на позиции живую силу и боеприпасы, а также организовать ротацию и контратаки.

До этого появилась информация, что украинское командование направляет военнослужащих от 18 до 24 лет, подписавших «молодежный» контракт с ВСУ, на передовые позиции. По словам источника из российских силовых структур, они несут большие потери в Сумской области. Также Минобороны России опубликовало кадры уничтожения разведывательных и ударных беспилотников, военной техники и живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области.