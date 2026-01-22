Украинское командование направляет военнослужащих от 18 до 24 лет, подписавших «молодежный» контракт с ВСУ, на передовые позиции, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит ТАСС, они несут большие потери в Сумской области.

На Сумском направлении на передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействует военнослужащих, подписавших контракт по программе 18–24. Среди них подтверждаются большие потери, — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские солдаты ликвидировали важного украинского корректировщика на Краматорско-Славянском направлении. Как уточнил командир разведывательно-штурмового отряда с позывным Журба, задачу выполнил расчет БПЛА бригады «Волки». Ликвидированный боец в течение длительного времени наводил артиллерию и авиацию ВСУ на российские позиции.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают о прекращении конфликта на Украине только в контексте достижения собственных целей. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, что Москве в противостоянии с Киевом нужно готовить план Б.