22 января 2026 в 21:17

В ЕС признали, что по трансатлантическому альянсу был нанесен удар

Каллас: трансатлантические отношения подверглись ощутимому удару

Кая Каллас Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Глава европейской дипломатии Кая Каллас констатировала серьезный удар по трансатлантическим отношениям, говорится в опубликованной на сайте ЕС стенограмме пресс-конференции в Берлине. Несмотря на кризис, Брюссель не намерен сворачивать сотрудничество с Вашингтоном, подчеркнула она.

Наши отношения уже не так хороши, как раньше. В каждом альянсе бывают моменты открытых разногласий, но Европа не откажется от 80 лет трансатлантических отношений, заявила Каллас.

Евросоюз видит в США критически важного партнера для решения ключевых мировых проблем, продолжила она. Совместные действия необходимы для урегулирования в секторе Газа, борьбы с терроризмом и выработки торговой политики в отношении Китая.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отметил, что инициатива США по формированию Совета мира привела к дополнительному расколу в Европе. По его словам, большинство стран — членов Евросоюза пока воздержались от участия.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф обратил внимание, что сформированный Соединенными Штатами Совет мира будет заниматься вопросами не только в секторе Газа, но и в других регионах мира. Он пояснил, что в рамках текущих усилий уже удалось вернуть домой заложников и почти все тела погибших.

Кая Каллас
США
Евросоюз
отношения
