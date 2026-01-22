В ЕС признали, что по трансатлантическому альянсу был нанесен удар

Глава европейской дипломатии Кая Каллас констатировала серьезный удар по трансатлантическим отношениям, говорится в опубликованной на сайте ЕС стенограмме пресс-конференции в Берлине. Несмотря на кризис, Брюссель не намерен сворачивать сотрудничество с Вашингтоном, подчеркнула она.
Наши отношения уже не так хороши, как раньше. В каждом альянсе бывают моменты открытых разногласий, но Европа не откажется от 80 лет трансатлантических отношений, — заявила Каллас.
Евросоюз видит в США критически важного партнера для решения ключевых мировых проблем, продолжила она. Совместные действия необходимы для урегулирования в секторе Газа, борьбы с терроризмом и выработки торговой политики в отношении Китая.
Ранее президент Сербии Александр Вучич отметил, что инициатива США по формированию Совета мира привела к дополнительному расколу в Европе. По его словам, большинство стран — членов Евросоюза пока воздержались от участия.
До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф обратил внимание, что сформированный Соединенными Штатами Совет мира будет заниматься вопросами не только в секторе Газа, но и в других регионах мира. Он пояснил, что в рамках текущих усилий уже удалось вернуть домой заложников и почти все тела погибших.