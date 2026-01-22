Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Вучич рассказал, как Совет мира Трампа отразился на Европе

Президент Сербии Вучич: Совет мира Трампа расколол Европу

Инициатива США по формированию Совета мира привела к дополнительному расколу в Европе, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях форума в Давосе. По его словам, большинство стран-членов Евросоюза пока воздержались от участия, передает Vaseljenska.

Совет мира, прежде всего, дополнительно разделил Европу, и страны ЕС в основном или не участвуют, или еще не высказались об этом… Некоторые говорят, что это параллельный орган относительно ООН, я в этом не уверен и не думаю, что это возможно, — отметил он.

Президент Сербии сообщил, что Франция, Великобритания и Германия в новую организацию не входят, а Китай лишь констатировал получение предложения. При этом о получении сербскими властями приглашения от руководства США не сообщалось.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что сформированный Соединенными Штатами Совет мира будет заниматься вопросами не только в секторе Газа, но и в других регионах мира. Он отметил, что в рамках текущих усилий уже удалось вернуть домой заложников и почти все тела погибших.

