22 января 2026 в 20:58

Путин высказался об оснащении российской армии

Путин: армия РФ должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Вооруженные силы России должны получать «умную» технику исключительно на отечественной технологической базе решений, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию интегральной электроники. По словам российского лидера, современные и перспективные виды вооружений предъявляют повышенные требования к электронной компонентной базе.

Все современные и тем более перспективные виды вооружений становятся все более требовательными к эффективности электронной компонентной базы. Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений, — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что для реализации этой задачи в стране есть серьезный научный задел, формируются сильные исследовательские школы и необходимая инфраструктура для тестирования и производства электроники.

Ранее президент заявил, что главами межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники станут первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник главы РФ Андрей Фурсенко. По его словам, администрации лидера и правительству также необходимо определить детали работы подобной комиссии.

