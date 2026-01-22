Путин высказался об оснащении российской армии

Вооруженные силы России должны получать «умную» технику исключительно на отечественной технологической базе решений, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию интегральной электроники. По словам российского лидера, современные и перспективные виды вооружений предъявляют повышенные требования к электронной компонентной базе.

Все современные и тем более перспективные виды вооружений становятся все более требовательными к эффективности электронной компонентной базы. Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений, — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что для реализации этой задачи в стране есть серьезный научный задел, формируются сильные исследовательские школы и необходимая инфраструктура для тестирования и производства электроники.

Ранее президент заявил, что главами межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники станут первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник главы РФ Андрей Фурсенко. По его словам, администрации лидера и правительству также необходимо определить детали работы подобной комиссии.