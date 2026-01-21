Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:54

«С чего решил?»: военэксперт об анонсированном Трампом смертоносном оружии

Военэксперт Леонков усомнился, что США на самом деле имеют всесокрушающее оружие

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Слова главы Белого дома Дональда Трампа о наличии у США оружия с огромной разрушительной силой вызывают большие сомнения, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, подобные высказывания американского лидера зачастую не имеют практического воплощения.

Дональд Трамп часто заявляет, что у США есть самое мощное в мире оружие, супер-пупер-ракета или еще что-то, но на практике мы этого не видим. Если мы посмотрим те же самые программы по созданию перспективных видов вооружения, то, например, по ядерным технологиям и обновлению ядерного арсенала все ушло за 2035 год. Лос-Аламосская лаборатория, которая производит термоядерные боеголовки, находится в стадии реконструкции и выйдет из нее в 2027 году. Только после этого она сможет возобновить производство, — высказался Леонков.

Он подчеркнул, что в случае необходимости создания более мощных боеголовок Штаты, вероятно, будут вынуждены провести натурные испытания их мощности. Это, по словам эксперта, фактически нарушит договор о запрете на их использование.

Если мы говорим о гиперзвуке, то недавние отчеты исследовательской комиссии Конгресса США показывают, что даже по программе Long-Range Hypersonic Weapon, в рамках которой американцы хотели создать ракету Dark Eagle, которая, кстати, являлась близким аналогом нашего «Орешника», ее так и не испытали, потому что там тоже ничего нет. То есть у них эта программа забуксовала. И поэтому с чего Трамп решил, что у него есть ракета, которая одной ракетой уничтожит все? Неясно, — добавил Леонков.

Ранее Трамп заявил, что США разработали оружие, способное уничтожить «все» одной ракетой. По его словам, это вооружение обладает невиданной силой.

