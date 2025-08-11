Защита геев, критика СВО, «шпионка»: как живет дочь Родниной, реакция мамы

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что хотела бы, чтобы ее дочь Алена Миньковская жила в России, а не в США. Чем женщина занимается в Америке, почему она защищает права секс-меньшинств (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), какие у нее отношения с матерью — в материале NEWS.ru.

Как Роднина объяснила проживание дочери в США

Дочь Родниной Миньковская родилась 30 января 1986 года в Москве. Ее отцом является бизнесмен и продюсер Леонид Миньковский. Когда Алене было четыре года, ее семья эмигрировала в США. Роднина приняла решение работать тренером в Калифорнии. В 1992 году родители Алены развелись. Бизнесмен ушел к другой женщине.

Роднина заявила, что при разводе Миньковский через суд потребовал запретить дочери посещать Россию до 18 лет. Девушка впервые приехала в Москву после наступления совершеннолетия. По словам Родниной, в РФ у Алены есть друзья и знакомые, но ее дети и супруг живут в США.

В возрасте 18 лет Миньковская сдала вступительные экзамены в МГИМО, но решила остаться в Америке. Алена окончила Калифорнийский университет в Санта-Крузе, где училась на кафедре политологии и получила степень бакалавра искусств.

По словам Родниной, ей бы хотелось, чтобы дочь жила в РФ, а не в США.

«Конечно, хотела бы, чтобы дочка жила рядом, в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора. Она в той стране (США. — NEWS.ru) с трех лет», — сказала Роднина.

Чем занимается дочь Родниной в США

С 2009 по 2012 год Миньковская работала на канале RT America в Вашингтоне и вела авторскую программу The Alyona Show. Она также была одним из продюсеров первой инаугурации 44-го президента США Барака Обамы и приглашенным модератором в шоу The Young Turks. В 2011 году девушка была включена в список «30 до 30» журнала Forbes, куда входили лучшие политические журналисты в возрасте до 30 лет.

Алена Миньковская Фото: Социальные сети

С 2012-го по 2016-й Миньковская вела программу Free Speech Zone на HuffPost Live — видеопортале американского новостного агрегатора The Huffington Post. С 2017 по 2018 год она работала на шоу Salon Talks на новостном сайте Salon, а также была продюсером и ведущей проекта Salon Now. Алена также работала модератором в программе Trade Ideas на канале Real Vision.

Дочь Родниной активно выражает свою точку зрения по различным вопросам и защищает права секс-меньшинств. В 2014 году Миньковская была номинирована на премию ЛГБТ-сообщества США GLAAD Media Awards в категории «Выдающаяся цифровая мультимедиажурналистика» за программу «Бисексуалы дождались своей очереди в Белом доме».

Сейчас дочь Родниной работает продюсером в маркетинговой группе Atlantic Re: Think. Журналистка занимается разработкой тем для подкаста American Metamorphosis.

Как сложились отношения Миньковской с Родниной

В интервью YouTube-каналу «Ходорковский Live» (Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Миньковская рассказывала, что у нее с матерью разные политические взгляды. То же самое касается отца, хотя, по словам журналистки, с ним она открыто обсуждает все спорные темы в отличие от Родниной.

Миньковская заявляла, что ее мать всегда любила свою страну, но сейчас олимпийская чемпионка находится «не на правильной стороне». Журналистка также отметила, что россияне не знают всю правду о событиях на Украине. Она не признает Крым в составе России. По словам Миньковской, она жалеет о работе в RT America, потому что после начала СВО ее называли русской шпионкой.

Ирина Роднина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Алена отмечала, что сильно расстроилась, когда увидела Роднину в санкционных списках США, Европы и Великобритании. По ее мнению, это усложнит возможность личных встреч с матерью. Миньковская подчеркнула, что ей больно и обидно, так как семья оказалась в непростой ситуации.

Роднина заявляла, что не намерена прекращать общение с дочерью, несмотря на разные политические взгляды. По словам олимпийской чемпионки, это не сказывается на ее отношениях с Миньковской.

«Мы прожили разные жизни, бывали в разных ситуациях, у нас разный возраст. Как у нас в классике — проблема отцов и детей. Общение у нас происходит. А что, если разные взгляды, то надо повернуться спиной друг к другу и забыть, что мы родственники?» — говорила Роднина.

Депутат также заявила, что ее не волнует критика людей по поводу американского гражданства дочери.

«Меня это не задевает, потому что СССР развалила не я. В тот момент, когда я работала по контракту в США, страны не стало. Как правило, у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни, воспитании и принятии решений. Разве это странно?» — отметила Роднина.

Что известно о личной жизни дочери Родниной

В 2018 году дочь Родниной вышла замуж за Джейка Хартманна — инженера из американской медиакомпании AOL. Молодой человек познакомился с Аленой, когда та готовилась к поездке на Олимпиаду-2014 в Сочи. Хартманн помогал ей с подготовкой необходимого оборудования. Джейк рассказал, что учился в Санкт-Петербурге, изучал русскую историю и литературу в Университете Лоуренса. Так между ними завязалось общение.

Свадьба Алены и Джейка прошла 10 июня 2018 года в бывшем поместье американского медиамагната Мервина (Мерва) Гриффина в курортном городе Ла-Кинта в Калифорнии. Организацией торжества занимались отец Миньковской и его жена Линда Марлин. В августе 2020-го у супругов родилась дочь Лола. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) журналистка часто публикует фото с дочерью и супругом.

Алена Миньковская и Джейк Хартманн Фото: Социальные сети

Как сложилась судьба сына Родниной от первого брака

Первым супругом спортсменки был фигурист Александр Зайцев. Олимпийские чемпионы поженились в 1975 году. Изначально свадьбу хотели провести в ресторане гостиницы «Мир», но из-за большого количества гостей ее перенесли в здание СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) на Новом Арбате.

В 1979 году у Родниной и Зайцева родился сын Александр. После завершения карьеры отношения фигуристов обострились, они стали ссориться. Роднина уехала работать в США и увезла сына с собой. В 1985 году фигуристы развелись. В 2019-м в эфире программы «Сегодня вечером» Роднина и Зайцев устроили словесную перепалку, в ходе которой олимпийская чемпионка сказала: «Как я вовремя от тебя ушла!»

Сын олимпийской чемпионки с детства занимался спортом и в течение нескольких лет играл в хоккей. Находясь в США, он скучал по бабушкам и дедушкам, оставшимся на Родине, и решил получить высшее образование в РФ. Вернувшись в столицу, молодой человек поступил в Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова и стал художником-керамистом.

Зайцев-младший женился на Елене Мотовиловой, которая была падчерицей его отца. В 2008 году у них родилась дочь Соня. В 2020-м Александр написал подписчикам в Сети, что женился во второй раз.

Кто назвал Роднину величайшей фигуристкой в истории СССР и России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала Роднину величайшей фигуристкой истории СССР и России.

«Если смотреть по спортивному принципу, она безоговорочный номер один. Никто не скажет по-другому. Роднина — единственная трехкратная олимпийская чемпионка у нас в фигурном катании», — заявила Журова.

