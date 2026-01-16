Глава управы Белгорода Алексей Везенцев погиб в ходе специальной военной операции, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. Отмечается, что он занимал свою должность с 2021 года, активно участвуя в жизни города.

При исполнении боевых задач в зоне СВО героически погиб наш коллега и товарищ — глава управы № 10 департамента по развитию городских территорий Алексей Александрович Везенцев, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения премии кабинета министров в области СМИ в День российской печати заявил: никто из журналистов и военных корреспондентов, погибших при освещении событий в зоне проведения специальной военной операции, не будет забыт. Он подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители не смогут избежать ответственности за убийства журналистов и военных корреспондентов. Она напомнила, что, согласно нормам международного права, сотрудники СМИ приравнены к гражданским лицам.