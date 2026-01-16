Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 05:15

Сальдо раскрыл, что стало с имуществом украинских олигархов под Херсоном

Сальдо: имущество украинских олигархов под Херсоном перешло России

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, ведется работа по его оформлению.

Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется, — сказал он.

По словам политика, часть национализированного имущества передается в федеральную собственность. Однако большая останется в областной юрисдикции.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов информировал, что в Крыму за первое полугодие 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, которыми до этого владели украинские олигархи, на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей. Он уточнил, что имущество «врагов Крыма и России», ранее национализированное в собственность республики, в настоящее время активно реализуется на торгах. Приобретенные средства уйдут не только на развитие полуострова, но и на поддержку российских бойцов и их семей, объяснил Константинов.

Херсонская область
Украина
олигархи
Владимир Сальдо
