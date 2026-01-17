Атака США на Венесуэлу
Пожар в частном доме в Якутии унес жизни троих детей

В Намском районе Якутии трое детей погибли в результате пожара в частном доме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Намском районе Якутии в результате пожара в частном доме погибли трое несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечается, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Пламя охватило частный деревянный дом в Намском районе. Погибли трое детей — 2013, 2015 и 2016 годов рождения, — говорится в сообщении.

Ранее масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице.

До этого в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане обнаружили тела мальчика и девочки, а также двух взрослых. Несовершеннолетним было 12 и 10 лет. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.

Кроме того, при пожаре в психбольнице Златоуста пострадали два пациента, отравившись угарным газом. Возгорание произошло в спортивном зале медучреждения на площади 100 квадратных метров. Всех 132 человек, включая 90 пациентов, эвакуировали из здания. Их временно разместили в близлежащем клубе.

