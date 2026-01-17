Пожар в частном доме в Якутии унес жизни троих детей В Намском районе Якутии трое детей погибли в результате пожара в частном доме

В Намском районе Якутии в результате пожара в частном доме погибли трое несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечается, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Пламя охватило частный деревянный дом в Намском районе. Погибли трое детей — 2013, 2015 и 2016 годов рождения, — говорится в сообщении.

