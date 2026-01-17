Атака США на Венесуэлу
МО Венесуэлы назвало число жертв операции США

МО Венесуэлы: военная операция США обернулась гибелью 83 человек

ВС Венесуэлы
В результате военной операции США погибли 83 человека, заявил глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес. Среди них по меньшей мере 47 военнослужащих Венесуэлы, передает портал Primicia.

32 кубинских товарища, которые были с нами, оказались среди 83 погибших, и мы оказали помощь более чем 112 раненым, — отметил Падрино.

Ранее сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, ограничивающую военные действия в Венесуэле. Документ запрещает президенту США Дональду Трампу проводить силовые операции на венесуэльской территории без одобрения конгресса. Документ должен был быть одобрен контролируемой республиканцами палатой представителей. Преодолеть возможное вето главы государства можно было лишь при поддержке двух третей голосов в обеих палатах.

До этого источник сообщил, что администрация США выдвинула исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд жестких условий. Первым из них является требование о полном разрыве Каракасом всех экономических и политических связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

