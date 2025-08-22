Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:09

В России увеличат штрафы за непропуск машин с мигалками

Штрафы за непропуск машин со спецсигналами вырастут вдвое с 1 сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 сентября в РФ вступают в силу существенные изменения в наказании для водителей, которые не уступают дорогу транспортным средствам со специальными сигналами, сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с ТАСС. Поправки в законодательство предполагают двукратное увеличение размера штрафов за данное нарушение.

В настоящее время КоАП предусматривает за непредоставление преимущества автомашинам оперативных служб (полиция, скорая помощь, пожарная охрана) с нанесенной цветографической схемой штраф в размере от 4,5 до 7,5 тысячи рублей. Альтернативной мерой наказания является лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года. Однако если аналогичное нарушение совершено в отношении авто без специальной окраски, штраф составляет лишь 500 рублей.

Теперь не имеет значения, черная машина, белая, желтая. Если машина подает специальный сигнал — сирену, и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться, — сказал Ольшанский.

Также, по его словам, с указанной даты вводится прямой запрет на обгон кортежа. С начала осени за отказ уступить дорогу машинам скорой помощи, полиции или пожарной охраны с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной будет грозить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей. В качестве альтернативы нарушитель может лишиться водительского удостоверения на срок от шести месяцев до одного года. Важно отметить, что аналогичное наказание теперь будет применяться и к тем, кто не пропускает транспорт без цветографических схем, но с активированными синими и красными маячками и специальным звуковым сигналом.

Ранее Ольшанский заявил, что штрафы, выдаваемые автоматически за нарушение правил дорожного движения по фотографиям с телефона, являются незаконными. По его словам, такие наказания признают недействительными.

Россия
автомобили
штрафы
мигалки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль отказал во въезде крупному европейскому чиновнику
Рыбалка подростков на Амуре закончилась трагедией
Историк рассказал о значении цветов российского флага
На Урале начали строить крупнейшую фабрику по добыче золота
Двух жителей Приморья заподозрили в сотрудничестве с СБУ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц объяснил, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.