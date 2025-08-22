В России увеличат штрафы за непропуск машин с мигалками Штрафы за непропуск машин со спецсигналами вырастут вдвое с 1 сентября

С 1 сентября в РФ вступают в силу существенные изменения в наказании для водителей, которые не уступают дорогу транспортным средствам со специальными сигналами, сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с ТАСС. Поправки в законодательство предполагают двукратное увеличение размера штрафов за данное нарушение.

В настоящее время КоАП предусматривает за непредоставление преимущества автомашинам оперативных служб (полиция, скорая помощь, пожарная охрана) с нанесенной цветографической схемой штраф в размере от 4,5 до 7,5 тысячи рублей. Альтернативной мерой наказания является лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года. Однако если аналогичное нарушение совершено в отношении авто без специальной окраски, штраф составляет лишь 500 рублей.

Теперь не имеет значения, черная машина, белая, желтая. Если машина подает специальный сигнал — сирену, и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться, — сказал Ольшанский.

Также, по его словам, с указанной даты вводится прямой запрет на обгон кортежа. С начала осени за отказ уступить дорогу машинам скорой помощи, полиции или пожарной охраны с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной будет грозить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей. В качестве альтернативы нарушитель может лишиться водительского удостоверения на срок от шести месяцев до одного года. Важно отметить, что аналогичное наказание теперь будет применяться и к тем, кто не пропускает транспорт без цветографических схем, но с активированными синими и красными маячками и специальным звуковым сигналом.

Ранее Ольшанский заявил, что штрафы, выдаваемые автоматически за нарушение правил дорожного движения по фотографиям с телефона, являются незаконными. По его словам, такие наказания признают недействительными.