Рыбные консервы не залеживаются, пускаю их в салат с яйцами и рисом: бюджетный рецепт

У меня рыбные консервы не залеживаются, пускаю их в салат с яйцами и рисом. Несмотря на то что рецепт бюджетный, вкус получается сбалансированным и насыщенным.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированного тунца, 3–4 вареных яйца, 150 г отварного риса, 1 небольшая красная луковица, майонез, соль, черный перец. Тунец разомните вилкой в миске до состояния крупных хлопьев. Яйца нарежьте мелкими кубиками. Рис отварите заранее и полностью остудите — он должен быть рассыпчатым, но не сухим. Красный лук нарежьте мелкими кубиками и для удаления лишней горечи залейте ледяной водой на 10–15 минут, затем хорошо отожмите. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: тунец, яйца, рис и лук. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, перемешайте. Дайте ему настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились.

