Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 18:46

Рыбные консервы не залеживаются, пускаю их в салат с яйцами и рисом: бюджетный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У меня рыбные консервы не залеживаются, пускаю их в салат с яйцами и рисом. Несмотря на то что рецепт бюджетный, вкус получается сбалансированным и насыщенным.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированного тунца, 3–4 вареных яйца, 150 г отварного риса, 1 небольшая красная луковица, майонез, соль, черный перец. Тунец разомните вилкой в миске до состояния крупных хлопьев. Яйца нарежьте мелкими кубиками. Рис отварите заранее и полностью остудите — он должен быть рассыпчатым, но не сухим. Красный лук нарежьте мелкими кубиками и для удаления лишней горечи залейте ледяной водой на 10–15 минут, затем хорошо отожмите. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: тунец, яйца, рис и лук. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, перемешайте. Дайте ему настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить легкий салат с пекинской капустой: нарежете тазик за 10 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Чкмерули по-ленивому: куриные бедра в сливочно-чесночном соусе томятся в духовке, а я отдыхаю с бокалом игристого. Топовый рецепт
Общество
Чкмерули по-ленивому: куриные бедра в сливочно-чесночном соусе томятся в духовке, а я отдыхаю с бокалом игристого. Топовый рецепт
Никакого молока и батона: рецепт таких котлет, что закачаешься, — готовим с манкой, желтком и со сливочным маслом
Общество
Никакого молока и батона: рецепт таких котлет, что закачаешься, — готовим с манкой, желтком и со сливочным маслом
Салат «Изумруд» для девичьих встреч: легкий, хрустящий, с огурчиком и зеленью — ни грамма тяжести. Под бокал белого — самое то
Общество
Салат «Изумруд» для девичьих встреч: легкий, хрустящий, с огурчиком и зеленью — ни грамма тяжести. Под бокал белого — самое то
5 салатов, которые можно есть даже ночью, — легкие рецепты без вреда для фигуры
Общество
5 салатов, которые можно есть даже ночью, — легкие рецепты без вреда для фигуры
Любовь с первого кусочка: быстрый веган-ужин
Семья и жизнь
Любовь с первого кусочка: быстрый веган-ужин
салаты
рецепты
консервы
тунец
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиэтажная казарма ВСУ исчезла за секунды после взрыва трехтонной бомбы
ФСИН прояснила ситуацию с закупкой сладкой ваты и попкорна для заключенных
Финляндия пошла против Норвегии и США на Олимпиаде
Экс-дипломат выдвинул предположение, о чем думает Зеленский
Искусственный интеллект устроил публичную травлю программиста в Сети
Спортсмен из Южной Америки впервые в истории взял золото на зимних ОИ
Франция решила привлечь Индию для работы над реформой ООН
Семья погибшего в Анапе охранника просит сурово не наказывать убийцу
МИД Франции признал, что Европа нуждается в России
ЦРУ и Пентагон нашли источник «гаванского синдрома» в Норвегии
Жители одной страны увешали свои дома плакатами с цитатами Путина
МЧС подняло по тревоге 134 человека для поиска рыбаков
Врач ответил, кому лучше избегать переедания на Масленицу
Морж Миша поздравил столичную подругу с Днем влюбленных воздушным поцелуем
Москвичам рассказали о самом теплом дне перед резким похолоданием
В МОК нашли объяснение дефициту презервативов в Олимпийской деревне
Дипломат пригрозил Финляндии мерами в ответ на ее милитаризацию
Толпа в российском ТЦ не поделила 7000 шаров и спровоцировала давку
Лидер «Руки Вверх!» может озолотиться всего за один вечер в Куршевеле
Грузовик переехал школьницу в Красноярском крае
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.