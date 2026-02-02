Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 20:33

Когда нет времени на готовку, выручает этот салат с пекинской капустой: нарежете тазик за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Когда нет времени на готовку, выручает этот салат с пекинской капустой, копченой курицей и ананасами. Нарежете тазик за 10 минут!

Для приготовления понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 250 г копченой куриной грудки или окорочка, 3-4 вареных яйца, 1 банка консервированных ананасов, 3-4 ст. ложки майонеза, 1-2 ч. ложки зернистой горчицы (по вкусу), соль, черный перец по вкусу, зелень для украшения (по желанию). Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Копченую курицу и вареные яйца нарежьте кубиками. Ананасы крупно нарежьте, если они были кольцами. Отдельно приготовьте заправку: смешайте майонез и зернистую горчицу до однородности. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте заправку, соль и черный перец по вкусу, перемешайте салат. Дайте ему постоять 10-15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить салат с морской капустой: полезная и быстрая закуска к обеду или ужину.

