Обалденный салат с морской капустой: полезная и быстрая закуска к обеду или ужину

Салат из морской капусты с крабовыми палочками — это обалденная, полезная и быстрая закуска к обеду или ужину, которая дарит организму ударную дозу витаминов и микроэлементов.

Морская капуста в ореховом соусе — мощный источник органического йода и клетчатки, а крабовые палочки и яйца содержат легкоусвояемый белок.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка (около 200 г) морской капусты в ореховом соусе, 1 упаковка крабовых палочек, 3–4 сваренных вкрутую яйца, 1 банка консервированной кукурузы, свежая зелень для подачи. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Яйца очистите и нарежьте кубиками. Консервированную кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний сок. В салатнице соедините морскую капусту вместе со всем соусом из банки, нарезанные крабовые палочки, яйца и кукурузу. Перемешайте все ингредиенты, чтобы соус равномерно распределился. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике для пропитки. Перед подачей украсьте мелко нарезанной зеленью.

