23 января 2026 в 12:09

Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна

Футболист Захарян может зимой покинуть «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян Арсен Захарян Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press
Российский футболист Арсен Захарян может покинуть испанский клуб «Реал Сосьедад», сообщает «Чемпионат». По информации журналиста Марко Антонио Санде, главный тренер команды Пеллегрино Матараццо больше не рассчитывает на полузащитника. Наставник провел личную беседу с Захаряном.

Футболист перешел в испанскую команду летом 2023 года. За этот период 22-летний полузащитник принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Рыночная стоимость Захаряна, по данным Transfermarkt, составляет € 7,5 млн. В нынешнем сезоне Ла Лиги у футболиста нет результативных действий.

Ранее ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе армейцев забитыми мячами отличились Тамерлан Мусаев, Мойзес и Матия Попович, в то время как у «Акрона» единственный гол забил Артем Дзюба, открыв счет.

