Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом Отец пропавшего в Красноярске мальчика заявил, что ему не поступали угрозы

Отец пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка Андрей Капля заявил ТАСС, что похищение вряд ли связано с его бизнесом. Он отметил, что до пропажи сына ему никто не угрожал.

Это никак не связано с бизнесом, никаких угроз мне не поступало, — сказал Капля.

Ранее в прокуратуре Красноярского края предположили, что похищенный 14-летний школьник на самом деле может находиться под влиянием мошенников. Там рассказали, что в настоящее время оперативные службы и органы следствия проверяют эту версию. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что 14-летний подросток мог инсценировать свое похищение с требованием выкупа. По его мнению, подобные случаи уже были, когда дети хотели обогатиться за счет родителей.

До этого стало известно, что в Казани полиция разыскивает ребенка, которого неизвестные увезли на белой иномарке. Инцидент произошел на проспекте Ильгама Шакирова, откуда несовершеннолетнего, по предварительной информации, похитили.