Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился

Самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Таиланда в Россию, совершил незапланированную посадку на территории Китая, сообщил авиаперевозчик в беседе с РИА Новости. Судно, находившееся в воздушном пространстве КНР, ранее подало сигнал бедствия.

Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет — Барнаул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал, — сказали в компании.

Представители Azur Air также заявили «Интерфаксу», что их службы внимательно следят за развитием ситуации. Они поддерживают оперативную связь как с российскими авиационными властями, так и со своим представительством в КНР.

Ранее о подготовке лайнера к экстренной посадке в Китае после подачи сигнала бедствия сообщал Telegram-канал Mash. Отмечалось, что самолет вылетел из Таиланда около шести часов назад.

До этого борт авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Архангельск, после посадки слегка выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров высадили через заднюю дверь самолета. Транспортная прокуратура начала проверку.