25 сентября 2025 в 13:30

Растим микрозелень в квартире: свежесть и витамины круглый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Растим микрозелень в квартире и получаем витамины круглый год. Вырастить зеленые росточки дома — легко, быстро и полезно. Эти молодые побеги растений — богатый источник витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет и придают свежесть любому блюду. Для выращивания подойдут семена горчицы, брокколи, редиса, люцерны, подсолнечника и других растений.

Начните с выбора плоской ёмкости или контейнера с дренажными отверстиями. Насыпьте в него рыхлую, хорошо удерживающую влагу почву или специальный кокосовый субстрат. Семена равномерно распределите по поверхности и слегка присыпьте тонким слоем грунта. Увлажните пульверизатором и накройте крышкой или прозрачной пленкой, чтобы создать эффект парника.

Контейнер разместите на светлом подоконнике или используйте фитолампу. Температура в помещении должна быть около 20–25 °C. Семена прорастают в течение 3–7 дней, после чего укрывной материал убирают, а ростки регулярно опрыскивают водой.

Собранную микрозелень срезают острыми ножницами на высоте 3–5 см. Её можно добавлять в салаты, смузи, бутерброды или использовать как яркий декоративный акцент на тарелке. Выращивание микрозелени в квартире — это не только источник витаминов, но и возможность экспериментировать со вкусами и получать свежую зелень круглый год.

Ранее мы рассказывали о цветах, которые «лечат» воздух от токсинов. Обязательно поставьте их в своей квартире.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
