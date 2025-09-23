Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 16:07

Эти цветы «лечат» воздух от токсинов: обязательно поставьте их в своей квартире — результат ощущается сразу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые комнатные растения обладают уникальной способностью очищать воздух от вредных веществ и токсинов, улучшая качество домашней атмосферы. Эти природные фильтры эффективно поглощают опасные соединения, выделяемые мебелью, бытовой химией и отделочными материалами. Регулярное пребывание в помещении с такими растениями способствует улучшению самочувствия и создает здоровый микроклимат.

Первое место среди растений-очистителей занимает хлорофитум, который поглощает до 90% формальдегида и угарного газа. Это неприхотливое растение эффективно нейтрализует вредные вещества от мебели из ДСП и пластиковых изделий. Вторым по эффективности является сансевиерия, поглощающая бензол и трихлорэтилен из воздуха. Ее жесткие листья работают как естественные фильтры, особенно активные в ночное время. Третье растение — спатифиллум, который увлажняет воздух и удаляет споры плесени. Его широкие листья поглощают ацетон, аммиак и другие летучие соединения.

Для максимальной эффективности рекомендуется размещать одно растение на каждые 10 квадратных метров помещения. Важно регулярно протирать листья от пыли, которая снижает очищающую способность растений. Полив должен быть умеренным, а освещение — достаточным для поддержания активного роста. Эти три растения не требуют сложного ухода, но их очищающие свойства проявляются только при здоровом состоянии. Они не только очищают воздух, но и выделяют фитонциды, подавляющие развитие патогенных микроорганизмов. Комбинация этих растений создает комплексную систему очистки воздуха в квартире.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

Читайте также
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Общество
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Этот многолетник можно сеять сразу в грунт: сад в «серебряном ковре» на 3 месяца
Общество
Этот многолетник можно сеять сразу в грунт: сад в «серебряном ковре» на 3 месяца
Клумба голубых и розовых «корзиночек» из семян: просто бросьте их на грунт
Общество
Клумба голубых и розовых «корзиночек» из семян: просто бросьте их на грунт
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
Общество
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
Регионы
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
цветы
растения
воздух
квартиры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Онищенко объяснил важность производства лекарств в РФ «акушеркой Урсулой»
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского
В Петербурге осудили скрывавшуюся пять лет мошенницу
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.