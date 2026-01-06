Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 09:32

Бросьте семена этих цветов на тающий снег в марте — летом клумба расцветет без хлопот с рассадой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Существует удивительная группа цветов, которые можно посеять в марте, буквально бросив семена на тающий снег. Это холодостойкие однолетники, чьи семена проходят естественную стратификацию — они не боятся холода и влаги.

К таким «снежным» культурам относятся календула, василек полевой, гипсофила, эшшольция, кларкия и нигелла. Их крупные семена не смоет талыми водами, а весенние перепады температур лишь закалят будущие всходы. Технология проста: в конце марта, когда снег уже рыхлый и на земле появились проталины, нужно выбрать солнечное, незатопляемое место, рассыпать семена по поверхности и слегка присыпать их песком или землей. Дальше природа сделает все сама: тающий снег втянет семена в почву и обеспечит им необходимую влагу.

Всходы появятся, как только земля прогреется. Бросьте семена этих цветов на тающий снег в марте, и уже в начале лета ваша клумба расцветет без лишних хлопот с рассадой. Это самый естественный и легкий способ создать ранний, яркий цветник.

Ранее был назван цветок-мечта занятого дачника: посадил и забыл, а он все цветет и цветет.

Проверено редакцией
