06 января 2026 в 03:46

Тень — не приговор: растения для создания цветника на тенистых участках

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Создать роскошный цветник в тени вполне реально, если правильно подобрать растения. Ключ к успеху — выбор теневыносливых и тенелюбивых видов, которые не просто выживают, а процветают при недостатке света.

Бесспорной королевой тени считается астильба, чьи пушистые метелки соцветий белого, розового, красного и сиреневого оттенков парят над ажурной листвой с июня по август. Ее идеальные компаньоны — хосты с их богатой палитрой форм и окрасок листьев, которые создают великолепный фон. Для весеннего цветения незаменимы неприхотливые примулы, медуница и бруннера. Летом расцветают дицентра («разбитое сердце») с изящными сердечками, наперстянка со свечами-соцветиями и колокольчики. Осенью эстафету подхватят бузульник с желтыми свечами и осенние анемоны.

Помните, тень — не приговор! Все эти растения идеальны для создания цветника на тенистых участках. Главное правило — обеспечить растениям влажную, рыхлую и питательную почву, ведь в тени испарение меньше.

Ранее был назван цветок, который вырастить легче травы.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
