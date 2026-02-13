Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:54

«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»

Асташенок заявил, что после ухода из «Корней» ни разу не просился назад в группу

Александр Асташенок Александр Асташенок Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экс-участник бойз-бэнда «Корни» Александр Асташенок выразил недоумение в связи с заявлениями бывших коллег по группе Алексея Кабанова и Александра Бердникова о том, что он якобы просится обратно в коллектив, а они его «не пускают». В разговоре со StarHit он подчеркнул, что никогда не вел никаких разговоров о своем потенциальном возвращении.

Признаюсь честно, для меня это было сюрпризом, так как, несмотря на то что я с бесконечной благодарностью и огромным уважением отношусь к продюсерскому центру и лично к Игорю Матвиенко, у нас таких разговоров никогда не было. Тем более если учитывать тот факт, что группа «Корни» является продюсерским проектом — решение всегда и во всем остается за продюсером, — подчеркнул артист.

Асташенок напомнил, что покинул группу еще в 2010 вместе с другим участником группы Павлом Артемьевым. С тех пор каждый из них строит свою карьеру.

Если когда-нибудь у моих бывших коллег возникнет желание посотрудничать, я всегда на связи. Мы не живем прошлым и не уходим в споры. Дальше — только музыка и движение вперед, — добавил артист.

Поводом для реакции стала старая шутка Кабанова и Бердникова, которая распространилась в соцсетях. В ней исполнители с иронией отметили, что Павел Артемьев ушел красиво, а Асташенок якобы стучится во все двери, чтобы его взяли обратно, но они его «не пускают», потому что «не хотят». Впоследствии выяснилось, что Кабанов и Бердников уже извинились перед Асташенком в соцсетях. Они признали, что «перегнули палку», а их шутка «не имеет отношения к реальности» и вышла за рамки.

