13 февраля 2026 в 13:58

Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение

Сергей Лукьяненко Сергей Лукьяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нейросети не способны написать новое уникальное произведение и привнести новое в литературу, заявил KP.RU фантаст Сергей Лукьяненко. Он отметил, что ИИ занимается компоновкой уже существующих идей из огромных баз данных.

Если попросить нейросеть сочинить неповторимую историю о мечте и любви, она не сделает новую «Ассоль». Она будет с чего-то ее драть. Так что пока нейросеть убивает авторов массовой литературы, которые и сами, в общем, пишут на том же уровне, — рассказал Лукьяненко.

Писатель подчеркнул, что сейчас нейросети всего лишь «имитируют интеллект». Он упомянул, что около 30 лет назад описывал подобное в своих романах.

Ранее сообщалось, что певец Дима Билан продолжит экспериментировать с искусственным интеллектом в творчестве, несмотря на споры вокруг этой технологии. По мнению артиста, это лишь инструмент, который стал доступен широкой публике, и от него уже никуда не деться.

