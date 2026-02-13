Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих Жителя Флориды арестовали за непристойные действия с пылесосом

Житель штата Флорида в Соединенных Штатах Кевин Дейл Вестерхолд совершил действия сексуального характера с пылесосом на глазах публики, сообщает The Smoking Gun. Инцидент произошел в закрытом курортном комплексе недалеко от Диснейленда. Нарушителя уже арестовали.

Мужчина из Флориды был арестован за непристойное поведение после того, как он якобы «совершил сексуальное действие с пылесосом» в закрытом курортном комплексе недалеко от Диснейленда, — говорится в публикации.

Уточняется, что американец подозревается сразу в нескольких случаях непристойного поведения в отеле. Вестерхолд и его супруга владеют квартирами на курорте Киссимми. Они сдают недвижимость в аренду.

