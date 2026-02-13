Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 14:06

Блогерша сварила бульон из собственных ребер

Блогерша Адеа удалила ребра для тонкой талии и сварила из них бульон

Адеа Даниэль Адеа Даниэль Фото: Соцсети
Блогерша-трансгендер (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Адеа Даниэль из Канады, известная в TikTok, удалила несколько ребер ради «осиной» талии, а затем сварила из них костный бульон, сообщает портал Need To Know. Видео процесса набрало 16,8 млн просмотров и вызвало волну возмущения среди пользователей.

Инфлюенсер с 1,7 млн подписчиков заморозила удаленные кости на полгода, после чего сварила их и попробовала получившийся бульон. По ее словам, напиток полезен для кишечника, а на вкус напоминает курицу. Зрители усомнились в правдивости происходящего, отметив, что человеческие ребра крупнее тех, что показаны в ролике.

После публикации видео медицинские специалисты предупредили о серьезных рисках такой операции. Ребра защищают внутренние органы и участвуют в дыхании, а их удаление может привести к опасным последствиям для здоровья.

Ранее в Таиланде произошло смертельное ДТП с участием российского блогера Вадима и его спутницы Дарьи. На автостраде, ведущей с Самуи на Пхукет, их мотоцикл столкнулся с автомобилем, которым управляла местная жительница. Вадим скончался от удара головой по дороге в больницу, а Дарья получила серьезные травмы.

