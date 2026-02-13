Сийярто объяснил, зачем Зеленский устраивает энергоблокаду Венгрии Сийярто: Зеленский не пропускает нефть из РФ в Венгрию по политическим мотивам

Президент Украины Владимир Зеленский по политическим мотивам не дает возобновить поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД республики Петер Сийярто в видеообращении в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Сами украинские власти объясняют остановку транзита повреждением нефтепровода в конце января.

Зеленский по политическим соображениям решил, что он продолжит не допускать возобновления поставок нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», хотя трубопровод технически полностью пригоден для возобновления поставок, и нет никаких технических или технологических причин, препятствующих возобновлению поставок, — сказал Сийярто.

Венгерский министр также считает, что Киев пытается повлиять на внутреннюю политику Будапешта. По его словам, Украина хочет поддержать оппозиционную партию «Тиса» на выборах. Сийярто назвал это грубым вмешательством во внутренние дела страны и заверил, что правительство продолжит обеспечивать энергетическую безопасность Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что европейские лидеры сопровождали Зеленского в его визите в США, стремясь предотвратить заключение мирного соглашения по украинскому вопросу. По его мнению, ЕС удалось лишь продлить конфликт.