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31 июля 2025 в 12:03

В Швейцарии раскрыли последствия возможной замены Зеленского на Залужного

Секретарь GIPRI Лемиси: Украина окончательно превратилась в полуколонию Запада

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Данные Службы внешней разведки России о том, что власти США и Великобритании договорились о замене украинского лидера Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного говорят о том, что Украина окончательно превратилась в полуколонию Запада, заявил секретарь Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI), ученый Ишэм Лемиси. По его мнению, страна потеряла свой суверенитет еще в 2014 году, когда произошел государственный переворот.

Одно можно сказать наверняка: эта утечка (информация российской разведки. — NEWS.ru) показывает, что Украина стала своего рода полуколонией атлантистов или англосаксонским кондоминиумом, — поделился Лемиси.

Ранее СВР сообщала, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Владимира Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.

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