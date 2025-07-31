Данные Службы внешней разведки России о том, что власти США и Великобритании договорились о замене украинского лидера Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного говорят о том, что Украина окончательно превратилась в полуколонию Запада, заявил секретарь Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI), ученый Ишэм Лемиси. По его мнению, страна потеряла свой суверенитет еще в 2014 году, когда произошел государственный переворот.

Одно можно сказать наверняка: эта утечка (информация российской разведки. — NEWS.ru) показывает, что Украина стала своего рода полуколонией атлантистов или англосаксонским кондоминиумом, — поделился Лемиси.

Ранее СВР сообщала, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Владимира Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.