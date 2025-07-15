Путин переиграл Трампа, США в ужасе, провокация мигрантов: что будет дальше

Путин переиграл Трампа, США в ужасе, провокация мигрантов: что будет дальше

Президент России Владимир Путин вновь переиграл американского лидера Дональда Трампа, США оцепенели от ужаса из-за российского гиперзвукового оружия, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал ужесточить меры против мигрантов-провокаторов — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Путин переиграл Трампа

Президент США Дональд Трамп 13 июля заявил, что Вашингтон отправит системы ПВО Patriot на Украину, чтобы оказать ей помощь.

«Они отчаянно нуждаются в этих системах, и они их от нас получат!» — сказал Трамп журналистам.

При этом американский лидер не уточнил, когда и в каком количестве планируются эти поставки. Заплатить за них должен Евросоюз, подчеркнул глава Белого дома.

Американский телеканал CBS News сообщил со ссылкой на собственные источники, что Трамп рассматривает возможность использования около $5 млрд (389,8 млрд рублей) российских замороженных активов, которые находятся в США, для финансирования военной помощи Украине.

Глава Белого дома действует в интересах США и стремится нанести поражение России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, противостояние с таким оппонентом требует от РФ особого дипломатического мастерства. Парламентарий также обратил внимание на непоследовательность заявлений главы Белого дома, отметив их популистский характер.

«Обещаниям Трампа не счесть числа. Он собирался урегулировать конфликт на Украине за сутки, объявлял, что нечто важное сообщит в конце июня, а теперь назначил очередной срок — 14 июля. Возникает ощущение, что он больше шоумен, чем политик, и занимается исключительно привлечением внимания к собственной персоне, а не серьезными международными вопросами. При этом не следует забывать, что Трамп руководит мощнейшей державой с сильной армией и перспективными военными возможностями. Это наш стратегический противник», — резюмировал Журавлев.

Любые попытки Трампа напугать Россию обречены на провал, выразил мнение в беседе с NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что РФ — самостоятельная держава, которая не зависит от симпатий иностранных лидеров.

Джабаров подчеркнул, что российская сторона сохраняет дипломатическую сдержанность и не опускается до резких выпадов в адрес зарубежных политиков. Глава РФ Владимир Путин, по словам сенатора, всегда демонстрирует высокий уровень воспитанности и никогда не позволяет себе некорректных заявлений в отношении как Трампа, так и его предшественников.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

«Думаю, что наш лидер — очень воспитанный и этичный человек. Санкциями нас пугать бесполезно, чем еще напугает? Блокировкой поставок нефти? Это нереально. Россия — один из главных экспортеров черного золота в мире, его никто не послушает», — резюмировал Джабаров.

В свою очередь доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев уверен, что Трамп начал угрожать России под давлением оружейного лобби.

«Трамп хитрый, все понимает. Он говорит, что разочарован Россией, а на самом деле хочет переложить свои неудачи на РФ и обвинить ее в этом. Что интересно, не Украину, а Россию. Все эти заявления Трампа — прикрытие. Оружейное лобби, скорее всего, надавило на него, на его окружение и семью», — пояснил Перенджиев.

По его словам, заявления Трампа о том, что он разочарован Россией, лишены смысла, поскольку Путин неоднократно объяснял позицию Москвы по конфликту на Украине.

«Какое разочарование? Эти выражения Трампа выглядят глупо. Путин ему много раз объяснял, почему Россия не останавливает боевые действия на Украине. <…> Время Трампа-миротворца закончилось», — резюмировал Перенджиев.

Что известно о российском оружии, которое привело США в ужас

Речь идет о российской крылатой ракете Х-101 с кассетной боевой частью. Как написал обозреватель издания TWZ Томас Ньюдик, ее применение в зоне военной операции приводит в ужас.

«Ракета под крутым углом падает на землю, а вскоре после этого следует серия взрывов, соответствующих кассетной боеголовке. Затем над местностью поднимается большое темное облако дыма», — пишет автор.

Таким образом Ньюдик оценил видео удара боеприпаса по Украине. По данным журналистов, ночью 12 июля российская сторона применила средства дальнего поражения для серии точечных ударов по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и узлам снабжения ВСУ. Один из прилетов пришелся по Черновцам, утверждает Telegram-канал «Донбасский партизан».

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Впервые с начала проведения специальной военной операции российские средства поражения нанесли удары по территории международного аэропорта Черновцы, ранее не подвергавшегося никаким атакам. Удар следует рассматривать как точечно выверенный по разведанным координатам, нацеленный на нейтрализацию одного из ключевых логистических аэродромов», — пишет источник.

Авторы подчеркнули, что аэродром используется для приема грузовых самолетов с отключенными транспондерами, доставляющих западные вооружения, комплектующие и технику двойного назначения.

Telegram-канал «Осведомитель» пишет, что в рамках удара по Черновцам была задействована крылатая ракета X-101 с кассетной боевой частью.

«Ночной прилет в Черновцах крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью подарил нам целую подборку с кадрами объективного контроля прилета со всевозможных ракурсов», — отметил канал.

На представленных в Сети кадрах можно увидеть, как ракета приближается к земле под крутым углом, а после следует волна ярких взрывов.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в ходе удара по Черновцам был уничтожен или поврежден один из самолетов ВСУ, который находился на авиабазе.

«Судя по спутниковому снимку, после атаки на месте стоянки одного из самолетов появилось черное пятно. О том, что на этом месте был пожар, становится понятно после просмотра прошлого видео, на котором столб дыма исходит как раз из района аэропорта и примерно из той же самой точки», — уточнил Рожин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как в России будут наказывать мигрантов-провокаторов

На границе Московской области вспыхнул скандал. На одной из парковок, расположенной вдоль трассы, мигранты перекрыли дорогу военному грузовику, перевозившему оборудование для солдат.

По словам водителя машины, рабочие из Таджикистана и Узбекистана стали указывать ему, где можно парковаться и ездить. Мужчина записал эмоциональное видео.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Сюда надо по-любому дружину присылать какую-то и наводить порядок. Специально фурами перекрыли мне выезд. Я не могу выехать. Вы что? Это русская земля! Пока русские воюют, эти совсем обнаглели», — заявил водитель на видео.

Также на кадрах видно, что на той же самой парковке стоят и другие военные машины.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов отреагировал на инцидент. В разговоре NEWS.ru он заявил, что если приезжие из Узбекистана и Таджикистана намеренно перекрыли дорогу машине с военным грузом, то в их отношении можно будет возбудить уголовное дело по статье о дискредитации армии.

«В последнее время иностранные граждане, трудовые мигранты ведут себя не просто вызывающе, а провоцируют. Это стало нормой. В пятницу они перекрыли дорогу на проспекте Генерала Дорохова и пошли на вечерний намаз. А люди стояли несколько часов и не могли пройти. Скорая помощь тоже не могла проехать», — заметил Кабанов.

По его словам, такие вещи должны пресекаться сразу и жестко, чтобы люди понимали: любое нарушение российского законодательства автоматически грозит им высылкой из страны и другими тяжелыми последствиями. Также Кабанов назвал группу мигрантов, перекрывших дорогу военным грузовикам, частью организованной этнической преступности. Он предположил, что они действуют по указанию кураторов из вражеской страны.

«Если информация подтвердится, должна быть уголовная ответственность. Посмотрим, как будет развиваться история. Но, судя по практике, я думаю, жесткого наказания им не будет», — поделился мнением Кабанов.

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