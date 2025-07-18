Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков

Евросоюз ввел ограничения в отношении 22 российских банков, проинформировал на своей странице в соцсети X министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис. Решение принято в рамках 18-го пакета санкций.

С новыми санкциями в отношении более чем 100 судов теневого флота, 22 российских банков, запретом на строительство «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» и снижением предельных цен на нефть мы гарантируем, что у России закончатся <…> деньги, — написал он.

Также новый пакет санкций Евросоюза в отношении России вводит запрет на поставки в европейские страны произведенных на основе российской нефти продуктов. Запрет в том числе касается мазута, авиационного и автомобильного топлива на основе сырья из РФ.

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России после двух месяцев дискуссий. В ближайшие часы его должен утвердить Совет ЕС, после чего рестрикции вступят в силу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Он отметил, что дальнейшее блокирование было бы непродуктивным.