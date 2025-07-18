Евросоюз полностью отключает все инвестканалы в Россию Евросоюз запретит все операции с РФПИ и его дочерними компаниями

Евросоюз запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями, пишет Euronews со ссылкой на источники. Мера входит в 18-й пакет санкций. Кроме того, под ограничения подпали 22 банка.

Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают все транзакции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями, — говорится в материале.

По данным источников, ЕС трансформирует ценовой предел на российскую сырую нефть, установленный на уровне $60 (около 4,6 тысячи рублей) за баррель с декабря 2022 года, в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже средней рыночной цены.

Новый лимит вступит в силу с уровня в $47,6 (около 3,7 тысячи рублей) за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев, с возможностью специальных корректировок, если того потребуют рыночные колебания.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Он отметил, что дальнейшее блокирование было бы непродуктивным. Все возможности для переговоров с Еврокомиссией по вопросам поставок газа по приемлемой цене и объему исчерпаны. Фицо дал указание представителям Словакии в ЕС позволить принять санкции.