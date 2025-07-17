Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 12:12

Наступление ВС РФ на Днепр 17 июля: лютые проблемы ВСУ, конец Покровска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 17 июля 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино?

Бои и события у Покровска и Днепра в четверг, 17 июля: обстановка на фронте

«Днепропетровское направление. Ожесточенные встречные бои на подступах к Муравке, северо-западнее и западнее Котлино и западнее Орехово. В целом, в данный момент, противнику удается сдерживать подразделения ГрВ „Центр“ на подступах к Новопавловке с востока и северо-востока.В севернее балки Калмычкова ВС РФ продвинулись на территорию Днепропетровской области в районе высоты с отметкой 148,0 около 2,5 км. Бои за опорные пункты в посадках севернее Новоукраинки и Зеленого Кута. Противник предпринимает контратаки в районе северо-западной окраины Дачного», — передает военкор Юрий Котенок.

По его словам, северо-западнее Дачного и со стороны Ялты российские подразделения атакуют в направлении Филии.

«Противник подтянул на этот участок резервы и пытается остановить продвижение наших подразделений к Ивановке, Филиии и к Новопавловке с юга, и, что более критично, с запада со стороны высот, т.к. дальнейшее продвижение здесь грозит в дальнейшем выходом на оперативный простор наших войск. Положение ВСУ осложняет переход под контроль подразделений ГрВ „Восток“ Новохатского, что может позволить нашим войскам обойти Филию, форсировав р. Волчья западнее», — добавил Котенок.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Воин DV» передает, что силами штурмовых групп 36-й гвардейской мотострелковой бригады освобожден населенный пункт Новохатское.

«Заняты оставшиеся строения в западной части поселка и позиции в прилегающих лесополосах. Также есть продвижение западнее населенного пункта. Действуя широким фронтом, штурмовые группы подразделений армии развивают наступление в направлении границы Днепропетровской области. Штурмовые группы армии продвигаются в направлении Камышевахи, за прошедшие сутки были заняты два опорных пункта противника, также есть успехи в направлении Темировки. На других участках обстановка существенных изменений не претерпела», — добавил источник.

«Военная хроника» отметила, что войска РФ уже заняли около половины поселка Удачное к западу от Покровска и постепенно пробивают оборону Родинского, продвигаясь на востоке села и аккумулируя усилия на штурме шахты.

«Таким образом, РФ приближается к финальной стадии операции на этом участке. Тактические цели — взять само Родинское и отрезать нитку снабжения на Покровск с севера (она фактически уже отрезана, находится под огневым контролем). Сам Покровск постепенно зажимается в клещи», — добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское в ДНР.

«Новохатское – село в Великоновоселковском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 240 человек. Расположено в 2 километрах к северу от ранее освобожденного Толстого, в 2,5 километрах к югу от границы с Днепропетровской областью, проходящей по реке Волчья и в 1,5 километрах от все еще подконтрольного ВСУ села Зеленый Гай. Группировка „Восток“ продолжает брать один населенник на Южно-Донецком направлении за другим. Российским подразделениям удалось выйти на „ленточку“ уже в нескольких местах. В дальнейшем логичным выглядит заход на территорию противника для создания буферной зоны. Ближайшие к Новохатскому населенные пункты в Днепропетровской области – Ивановка и Филия. В трех километрах к северу от последней – крупное село Новопавловка, являющаяся важным логистическим узлом ВСУ», — прокомментировал это военкор Александр Коц.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Парилка и дикая духота до +39? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Возвращение в «Универ», долг 700 тысяч, вес: как живет Мария Кожевникова

Днепр
Днепропетровск
Днепропетровская область
Покровск
новости
сводки
Евгений Уткин
Е. Уткин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество тел солдат ВСУ, которое Путин обещал передать Киеву
Стало известно, чем обернется для Украины срыв сделки об ископаемых с США
Над Ленобластью сбили два беспилотника
«Общение с ним — сказка»: худрук столичного театра сатиры о Митте
Трамп изменил позицию по капитуляции России
В США признали, что ультиматум Трампа не напугал Россию
В Москве началась церемония прощания с великим режиссером
В РСТ ответили на слухи об угрозах российским туристам в египетском отеле
В Москве дебютирует международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция»
В Роскачестве предупредили, чем грозит невыплата рассрочки на маркетплейсах
Стало известно о создании ОПГ при Минобороны
Генерал предупредил о провокации Киева с подрывом 550 тонн аммиака
«Не наказание»: депутат о лишении гражданства за уклонение от армии
Наступление ВС РФ на Днепр 17 июля: лютые проблемы ВСУ, конец Покровска
Российские солдаты нашли необычное применение дрону-камикадзе на фронте
Депутаты озаботились непонятным почерком врачей
На Украине заявили о превосходстве российских ракет над ЗРК Patriot
В ГД раскрыли масштаб уничтожения техники ВСУ дронами
Попавших в западню коров в России сняли на видео
Почему не работает YouTube 17 июля: замедление, «охота» на зрителей с VPN
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.