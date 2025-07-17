Наступление ВС РФ на Днепр 17 июля: лютые проблемы ВСУ, конец Покровска

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 17 июля 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино?

Бои и события у Покровска и Днепра в четверг, 17 июля: обстановка на фронте

«Днепропетровское направление. Ожесточенные встречные бои на подступах к Муравке, северо-западнее и западнее Котлино и западнее Орехово. В целом, в данный момент, противнику удается сдерживать подразделения ГрВ „Центр“ на подступах к Новопавловке с востока и северо-востока.В севернее балки Калмычкова ВС РФ продвинулись на территорию Днепропетровской области в районе высоты с отметкой 148,0 около 2,5 км. Бои за опорные пункты в посадках севернее Новоукраинки и Зеленого Кута. Противник предпринимает контратаки в районе северо-западной окраины Дачного», — передает военкор Юрий Котенок.

По его словам, северо-западнее Дачного и со стороны Ялты российские подразделения атакуют в направлении Филии.

«Противник подтянул на этот участок резервы и пытается остановить продвижение наших подразделений к Ивановке, Филиии и к Новопавловке с юга, и, что более критично, с запада со стороны высот, т.к. дальнейшее продвижение здесь грозит в дальнейшем выходом на оперативный простор наших войск. Положение ВСУ осложняет переход под контроль подразделений ГрВ „Восток“ Новохатского, что может позволить нашим войскам обойти Филию, форсировав р. Волчья западнее», — добавил Котенок.



Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Воин DV» передает, что силами штурмовых групп 36-й гвардейской мотострелковой бригады освобожден населенный пункт Новохатское.

«Заняты оставшиеся строения в западной части поселка и позиции в прилегающих лесополосах. Также есть продвижение западнее населенного пункта. Действуя широким фронтом, штурмовые группы подразделений армии развивают наступление в направлении границы Днепропетровской области. Штурмовые группы армии продвигаются в направлении Камышевахи, за прошедшие сутки были заняты два опорных пункта противника, также есть успехи в направлении Темировки. На других участках обстановка существенных изменений не претерпела», — добавил источник.

«Военная хроника» отметила, что войска РФ уже заняли около половины поселка Удачное к западу от Покровска и постепенно пробивают оборону Родинского, продвигаясь на востоке села и аккумулируя усилия на штурме шахты.

«Таким образом, РФ приближается к финальной стадии операции на этом участке. Тактические цели — взять само Родинское и отрезать нитку снабжения на Покровск с севера (она фактически уже отрезана, находится под огневым контролем). Сам Покровск постепенно зажимается в клещи», — добавил источник.



ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское в ДНР.

«Новохатское – село в Великоновоселковском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 240 человек. Расположено в 2 километрах к северу от ранее освобожденного Толстого, в 2,5 километрах к югу от границы с Днепропетровской областью, проходящей по реке Волчья и в 1,5 километрах от все еще подконтрольного ВСУ села Зеленый Гай. Группировка „Восток“ продолжает брать один населенник на Южно-Донецком направлении за другим. Российским подразделениям удалось выйти на „ленточку“ уже в нескольких местах. В дальнейшем логичным выглядит заход на территорию противника для создания буферной зоны. Ближайшие к Новохатскому населенные пункты в Днепропетровской области – Ивановка и Филия. В трех километрах к северу от последней – крупное село Новопавловка, являющаяся важным логистическим узлом ВСУ», — прокомментировал это военкор Александр Коц.

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