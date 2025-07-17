Российский солдат схлестнулся в ближнем бою с американцем Военный Калаш убил американского наемника ВСУ в ближнем бою в Новохатском

Военнослужащий 36-й бригады Вооруженных сил России из состава группировки войск «Восток» с позывным Калаш рассказал, что в ходе битвы за Новохатское в Донецкой Народной Республике он схлестнулся в ближнем бою с американским наемником украинской армии. Российский солдат вышел из схватки победителем. По словам бойца, наемник при себе имел американский паспорт.

Американца вот встречал, когда его убил, — рассказал Калаш.

Министерство обороны объявило о взятии под контроль населенного пункта Новохатское в ДНР накануне, 16 июля. Как уточнили в ведомстве, задачу выполнили военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». Взятие Новохатского открыло российским войскам путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью.

Ранее бывшая супруга вступившего в ВСУ испанского наемника Мигеля Кармона, погибшего в зоне боевых действий, Эва Альварес Родеро обвинила Украину в отказе возвращать тела иностранцев. Она также попросила вернуть собаку погибшего мужа и его вещи.