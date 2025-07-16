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16 июля 2025 в 10:48

Бывшая жена погибшего испанского наемника ВСУ попросила вернуть его собаку

Экс-жена испанского наемника Кармона призвала Украину вернуть его собаку и вещи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украина отказывается возвращать тела присоединившихся к ВСУ испанских наемников их семьям, заявила в петиции Эва Альварес Родеро, бывшая супруга одного из таких военных Мигеля Кармона. Она также попросила вернуть собаку погибшего мужа и его вещи, передает РИА Новости.

Мы настоятельно просим Украину и Испанию: верните Джоси (собаку. — NEWS.ru) немедленно, а как только станет возможно — верните тело Мигеля. Мы не боимся и не собираемся молчать, как, к счастью для вас, делает большинство семей испанских солдат, погибших на Украине, — говорится в сообщении.

Она считает, что тело Мигеля находится недалеко от деревни Ивано-Дарьевка в районе Артемовска. По ее словам, чтобы избежать возврата тела, родственникам сообщают, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщали, что украинские войска перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. Утверждалось, что иностранцев используют для удержания линии фронта. Это подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.

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