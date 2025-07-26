Названо сражение, которое станет венцом летне-осенней кампании армии России

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) станет знаковым успехом летнее-осенней кампании армии России, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, населенный пункт является важнейшим узлом обороны ВСУ в ДНР.

Судя по всему, дело близится к завершающей стадии боев за Покровск. Хотя бои будут длиться, линия фронта большая. У ВСУ нет сил. Скорее всего, наш спецназ, штурмовые подразделения терзают ВСУ, дезорганизуют оборону. Мы, предположу, охватываем с флангов Покровск, это один из важнейших узлов обороны ВСУ в ДНР, наряду со Славянском, Краматорском, Дружковкой, Часовым Яром и Мирноградом, — считает Дандыкин.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предположил в беседе с NEWS.ru, что Владимир Зеленский предложил возобновить переговоры с Россией из-за провалов ВСУ на фронте. Ситуация для ВСУ ухудшается каждый день и западная помощь не может улучшить положение украинской армии, подчеркнул аналитик.