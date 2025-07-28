Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 28 июля

В Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе Ростовской области успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района.

«Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», — добавил он.

Также в ночь на 28 июля опасность атаки БПЛА объявляли в Тульской и Орловской областях.

Утром Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности взятия Новоэкономического в ДНР на Красноармейском направлении, в частности, как военные сбили 121 дрон в боях за населенный пункт.

«Мы сбили 121 дрон, включая четырехвинтовые, — если повредить один винт, они падают», — рассказал командир взвода БПЛА Михаил Маликов.

Гвардейцы при поддержке расчетов артиллерии и ударных FPV-дронов молниеносно перешли в атаку, разгромив формирования ВСУ, подчеркнули в министерстве.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 27 июля силы ПВО уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 36, отметили в ведомстве.

«21 — над территорией Смоленской области, 10 — уничтожены над территорией Калужской области, по девять — над территориями Волгоградской и Ростовской областей, четыре — сбиты над территорией Республики Крым», — заявили в МО РФ.

По два дрона сбили над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по одному — над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей, добавили в ведомстве.

Губернатор региона Юрий Слюсарь заявил, что несколько машин и частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ. По его словам, пострадавших нет. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«В Каменске повреждения получила крыша дома на улице Танкистов. В хуторе Лесном повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома на улице Королева, на крышу дома на улице Свободы, на улицу Ворошилова», — сообщил он.

Известный в Калмыкии хирург Мирослав Насанкаев погиб в результате атаки украинских беспилотников на автомобиль в Ростовской области, заявил глава Калмыкии Бату Хасиков. По его словам, трагедия произошла недалеко от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста. Министерство обороны России эту информацию также не комментировало.

«При ударе загорелся автомобиль, в котором находились наши соотечественники. Один из погибших — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве. Вместе с ним погиб его двоюродный брат», — сообщил Хасиков.

Он уточнил, что власти региона находятся на связи с коллегами из Ростовской области, а также готовы оказать всестороннюю поддержку родственникам погибших.

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Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды