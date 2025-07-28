Превратили в пыль опорные пункты и укрытия ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 июля

Превратили в пыль опорные пункты и укрытия ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 июля

Экипажи систем ТОС-2 «Тосочка» войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Запад» уничтожили опорные пункты и укрытия с личным составом ВСУ в ночное время суток, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 28 июля?

Превратили в пыль опорные пункты и укрытия ВСУ

«Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты группировки войск „Запад“, используя тяжелую огнеметную систему ТОС-2 „Тосочка“, нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ на одном из направлений зоны проведения специальной военной операции в ночное время», — приводит ТАСС заявление Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, боевые машины работают ночью едва ли не чаще, чем днем. Там подчеркнули, что ведение ночного огня безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника.

Уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области, заявили в Минобороны России.

«Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта управления БПЛА ВСУ. Координаты его расположения были оперативно переданы расчету орудия „Гиацинт-Б“. Военнослужащие, получив команду, в считанные минуты навели орудие. Одним пристрелочным, затем двумя предельно точными выстрелами „разобрали“ пункт управления БПЛА с последующей детонацией боекомплекта», — говорится в сообщении.

Поразили технику ВСУ

Расчет беспилотников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с помощью FPV-дронов поразил украинскую технику в Сумской области, рассказали в Минобороны России.

«Операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили военную технику ВСУ в Сумской области», — отметили в МО.

В ведомстве уточнили, что запуск FPV-дронов осуществлялся на удалении от переднего края. Уничтожение военных объектов и техники ВСУ фиксировалось средствами объективного контроля.

Лишили ВСУ 39 пунктов управления БПЛА

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили 33 боевых квадрокоптера R18 и 39 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров, его слова приводит ТАСС.

«Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Мобильными огневыми группами и постами воздушного наблюдения сбито 33 тяжелых боевых квадрокоптера R18. Также уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Шаров.

Кроме того, бойцы группировки уничтожили восемь минометов ВСУ.

Разнесли минометные расчеты ВСУ

Артиллерийские расчеты группировки «Север» уничтожили минометные расчеты ВСУ в ходе создания зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации, рассказали ТАСС в МО России.

«В ходе создания зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации военнослужащие артиллерийских подразделений группировки войск „Север“ применяют буксируемую, самоходную артиллерию и РСЗО. <…> В этот раз расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона уничтожили минометные расчеты и блиндажи с живой силой ВСУ в Сумской области. Беспилотная авиация подтверждает: все цели уничтожены», — говорится в сообщении.

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Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды