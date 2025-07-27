Наплыв мигрантов в РФ, секретные бункеры с F-16 и «Миражами»: что дальше

Наплыв мигрантов в РФ, секретные бункеры с F-16 и «Миражами»: что дальше

Олигархи захотели еще больше мигрантов в Россию, Киев потерял четыре ЗРК Patriot из-за ВС РФ, а секретные аэродромы Украины перестали быть тайной — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Дешевая сила: богачи хотят мигрантов из Азии

Telegram-канал INSIDER-T пишет, что российские олигархи хотят видеть в России еще больше мигрантов. По данным источника, соответствующее обращение они направили через главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, обосновав это существующим «дефицитом рабочей силы». При этом они якобы указали, что рассмотреть можно не только рабочих из Средней Азии, но также с Ближнего Востока и из дальнего зарубежья в целом. INSIDER-T заявляет: этот вопрос планируется в скором времени обсудить в правительстве РФ, администрации президента и на совещаниях Совбеза.

«Игнорировать просьбы (причем крайне настойчивые) со стороны бизнеса власти просто не могут, но процесс завоза иностранной рабочей силы должен быть четко структурирован. Недопустимо, чтобы в страну попадали криминальные элементы, а приезжающие мигранты образовывали бы гетто», — отметил собеседник INSIDER-T.

Однако уже давно в информационном поле прослеживается ужесточение миграционной политики в России, поэтому не исключено, что планы олигархов канут в Лету. Так, недавно Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который обязывает образовательные ведомства передавать МВД данные о детях мигрантов. Инициатива предусматривает, что правоохранители получат доступ к персональным данным.

Также, по словам председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, Госдума рассмотрит законопроекты об усилении контроля за мигрантами. По его словам, речь идет о введении дополнительных госпошлин: за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства и за продление срока действия разрешения на работу — 4200 рублей; за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений — 2100 рублей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Разведчик» также сообщил, что обсуждают в кабмине и «драконовскую норму» по удержанию до 15% с доходов приезжих. Речь идет о целевом сборе, который ляжет дополнительным бременем на плечи мигрантов. Средства, заработанные за счет иностранцев, будут инвестированы в образование, медицину и городское благоустройство.

Против наплыва мигрантов активно выступает председатель СК Александр Бастрыкин. Нередко он приводит шокирующие цифры — так, по его данным, число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 15%.

Глава СК также регулярно берет под свой контроль расследование инцидентов, в которых принимают участие мигранты. В числе последних — разгул иностранных граждан в одном из торговых центров Новосибирска. Местные жители бьют тревогу: группировка регулярно грабит и нападает на посетителей. В том же Новосибирске Бастрыкина заинтересовало кафе мигрантов, где оказывают услуги с нарушением санитарных норм, а также вынуждают посетителей переводить деньги на личные карты. Из последних громких дел — изнасилование четырехлетней девочки под Калугой. Преступление совершили дети граждан Таджикистана, которые находились в России с нарушениями, — Бастрыкин возмущен и ждет доклада.

Также он остро высказывается и о скандальных случаях с жилищными сертификатами, которые выдают мигрантам. Даже член Совета по правам человека Кирилл Кабанов подчеркивал: СКР занимает принципиальную позицию относительно ситуации в Мытищах. По его словам, когда коренные жители не получают льгот, нарушаются принципы социальной справедливости.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в свою очередь заявлял, что уволенные и отчисленные из вузов мигранты, те, кто «не приносит пользы для общества», должны уехать из страны: «На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально прибывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну».

«Кинжалы» против Patriot: ВСУ худеют — Запад бьет тревогу

Российские военные, вероятно, использовали противорадиолокационные ракеты «воздух — земля» для уничтожения четырех комплексов Patriot, считает Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он предположил, что разгромные удары нанесли гиперзвуковые «Кинжалы». В Минобороны РФ рассказали, что успешной для российской стороны стала прошедшая неделя, но не стали приводить детали, как именно были уничтожены ЗРК.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Способы уничтожения зависят от их дислокации, расстояния от линии соприкосновения, начиная от противорадиолокационных ракет „воздух — земля“, которые запускаются с самолета, и заканчивая нанесением ударов крылатыми ракетами типа „Кинжал“. Все зависит от того, как далеко они находятся от линии боевого соприкосновения», — сказал Липовой.

Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что уничтожение Patriot позволит российской авиации действовать более эффективно. Он считает, что удары со стороны Воздушно-космических сил России станут мощнее и глубже.

«Она сможет действовать на большую глубину, наносить более мощные удары, чем ракеты. Ракеты — дорогое удовольствие», — пояснил Дандыкин.

На фоне новостей о потерях источники The Washington Post из чиновников поспешили сообщить: Германия передала Украине три единицы Patriot. Также якобы сейчас Берлин ведет диалог с Вашингтоном о возможных дополнительных поставках Киеву. В самой Германии пока молчат, а вот Литва заявила громко о выделении Киеву €30 млн (2,8 млрд рублей). Министр обороны Литвы Довиле Шакалене пояснила, что деньги пойдут на покупку американских систем ПВО, включая комплексы Patriot.

Без секретов: Киев обозначил позиции F-16 и Су-27

Секретные аэродромы, где спрятаны полученные от Запада истребители F-16 и Mirage («Мираж»), больше не секретные — подполье назвало города с «золотой добычей». В их числе, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, Вознесенск и Полтава.

«Во Львове сообщают о расположении истребителей F-16, Су-27 и „Мираж“. В Вознесенске [Николаевской области] три-четыре истребителя постоянно находятся. В Днепропетровской области из [района] населенного пункта Авиаторское Су-27 два-три раза в день вылетают. В Полтаве на авиабазе и в гражданском аэропорту [находятся] F-16 и Су-27. Количество: около 10–12 истребителей в общей сложности», — рассказал Лебедев.

Истребитель F-16 Фото: DoD photo by Tech. Sgt. James D. Mossman, U.S. Air Force

Также истребители ВСУ часто видят над Днепром — над районом Игрень и южной частью города. Однако часть истребителей, как считает Лебедев, могут находиться за пределами Украины. Недавно в воздух поднялись несколько истребителей со стороны Молдавии — при этом у самого Кишинева их нет. F-16, как считают подпольщики, могут прятать и в Румынии. Известно, что там также находятся запасы ракет класса «воздух — воздух». Все это, как пишет Telegram-канал «Разведчик», является втягиваем в конфликт без флага.

Однако Россия знает, чем ответить. Об этом свидетельствуют крупные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Так, на этой неделе черным дымом заволокло «объект 515», один из самых засекреченных военных украинских городов Ивано-Франковск-16. В Минобороны подтвердили: той ночью был нанесен групповой удар по ряду предприятий, где производили ракетное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов считает, что использовались для этого «Кинжалы». Они обладают огромной кинетической энергией и способны пробивать самые мощные бетонные перекрытия, пояснил он. Некоторые считают, что именно там, за бетоном и скальными породами, могут находиться командные пункты ВСУ и убежища для украинского руководства.

Близок, по данным инсайдеров, и «воздушный Армагеддон». Таким образом, как они утверждают, президент РФ Владимир Путин намерен поставить «жирную точку» в СВО. Ожидается, что ВС РФ сначала проведут массированный запуск дронов-камикадзе для ослабления систем ПВО Украины, а затем нанесут точечные удары «Искандерами» и «Кинжалами» по замаскированным целям.

«Киев месяцы прятал аэродромы в лесах под Житомиром, центры подготовки диверсантов в карьерах Кривого Рога и цеха по сборке дронов в подземных ангарах Одессы — теперь это превратится в пепел», — утверждает «Разведчик».

Среди возможных целей — военные училища Ивано-Франковска, авиабазы и логистический хаб около Львова, порт Одессы, а также, вполне возможно, и украинская авиация на ближайших аэродромах в Румынии и Польше.

Читайте также:

«Валькирии» сгинули, в Сумах нашли порошки: новости СВО на вечер 27 июля

Пожары окружили АЭС «Аккую» в Турции: есть ли угроза россиянам, погибшие

Ситуация в Курской области утром 27 июля: элиту ВСУ сожгли дронами, бои

Рой дронов и гибель известного хирурга: как ВСУ атакуют РФ 27 июля

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля