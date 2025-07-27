ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 26 июля 2025 года, где элиту ВСУ сожгли дронами?
Ситуация в Курской области утром 27 июля
На Теткинском и Глушковском направлениях украинское командование продолжает восполнять потери штурмовых подразделений за счет насильно мобилизованных украинцев и колумбийских наемников, уже находящихся на Украине; элиту ВСУ в Павловке сожгли дронами ВС РФ, утверждает Telegram-канал «Северный ветер».
«В результате нашего огневого поражения в Павловке вскрыта и уничтожена FPV-дронами боевая группа 47-й механизированной бригады ВСУ», — добавил источник.
Накануне ВСУ также пополняли резервы. ВС РФ в свою очередь уничтожили более 20 украинских бойцов, самоходную артиллерийскую установку, бронемашину и несколько минометных расчетов, писал «Северный ветер».
Также, по данным источника, представленным накануне, личный состав 24-го штурмбата «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Теткинском направлении понес существенные потери.
«Потери <...> наглядно демонстрирует история сестры вээсушника А. Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена „северянами“», — отметил канал.
До этого за счет переброшенных резервов ВСУ возобновили попытки прорыва: силами 24-го штурмбата и 425-го полка украинская сторона пыталась просочиться в Курскую область в районе Бессаловки и Нового Пути, пишет источник.
«В результате комплексного огневого поражения, в том числе силами ВКС России, обе штурмовые группы врага уничтожены», — добавили авторы.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Что происходит в Сумской области утром 27 июля
На Сумском направлении ВСУ продолжают вводить в бой новые подразделения в целях отбить утраченные позиции. Наиболее ожесточенные бои идут в окрестностях Андреевки и в Юнаковке, пишет «Северный ветер».
«„Северяне“ перемалывают живую силу противника, вынуждая противника перебрасывать в Сумскую область наиболее боеспособные подразделения с других направлений», — добавил источник.
Морпехи и мотострелки ВС РФ в ходе жестоких боев выбили украинских бойцов из нескольких опорных пунктов в лесных массивах около Яблоновки и села Садки; продвинулись суммарно более чем на 1000 метров, сломив упорное сопротивление ВСУ, российские десантники зачистили девять строений на юге Юнаковки, утверждает канал.
«В районе Андреевки враг подразделениями 225-го штурмполка предпринял две безуспешные контратаки. В результате комплексного огневого поражения живая сила противника уничтожена», — сообщили авторы.
Кроме того, ВС РФ разнесли командный пункт 27-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате уничтожен начальник разведки подразделения А. Кандиби, пишет источник.
«Публикации украинских волонтеров свидетельствуют о переброске на Сумское направление спецподразделения вражеских ССО „Браво“», — заключил «Северный ветер».
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
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