Эксперт раскрыл, чем ударили по секретному городу-призраку на Украине

Эксперт раскрыл, чем ударили по секретному городу-призраку на Украине Военэксперт Кнутов: для ударов по украинскому «объекту 515» применили «Кинжалы»

ВС РФ, вероятно, использовали, гиперзвуковые ракеты «Кинжалы» для ударов по «объекту 515», одному из самых засекреченных военных городов Украины Ивано-Франковск-16, рассказал aif.ru военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов. Однако другие уверены, что действовал «Искандер» со специальной боевой частью. В Минобороны РФ сообщили, что для комбинированного удара использовались «Кинжалы».

«Кинжал» обладает огромной кинетической энергией и способен пробивать самые мощные бетонные перекрытия. Он намного мощнее, чем даже взрыв тактического ядерного боеприпаса, — объяснил Кнутов.

Издание предполагает, что в городе-призраке, который защищен бетоном и скальными породами, могут находиться командные пункты ВСУ и убежища для украинского руководства. СМИ напомнило, что для подобных укреплений у России есть «Орешник».

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что город подвергся самой масштабной атаке с начала СВО. Он также подтвердил использование «Кинжалов». На опубликованных местными жителями кадрах были видны столбы черного дыма.