ВС РФ уничтожили три пусковые установки системы Patriot

Российские войска уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны РФ. Также ликвидирована многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ.

Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что США изменили порядок поставок систем Patriot — теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Украине. Поясняется, что решение связано с планами ускорить военную помощь Киеву и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

До этого сообщалось, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot с трудом перехватывает российские ракеты «Оникс». Они обладают высокой скоростью и сложной траекторией, что делает их трудными целями для систем ПВО. Еще большую проблему для систем противовоздушной обороны представляют российские гиперзвуковые ракеты, в том числе «Кинжал».