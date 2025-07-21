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21 июля 2025 в 12:38

ВС РФ уничтожили три пусковые установки системы Patriot

Минобороны РФ: российские военные уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны РФ. Также ликвидирована многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ.

Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что США изменили порядок поставок систем Patriot — теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Украине. Поясняется, что решение связано с планами ускорить военную помощь Киеву и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

До этого сообщалось, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot с трудом перехватывает российские ракеты «Оникс». Они обладают высокой скоростью и сложной траекторией, что делает их трудными целями для систем ПВО. Еще большую проблему для систем противовоздушной обороны представляют российские гиперзвуковые ракеты, в том числе «Кинжал».

Украина
Минобороны РФ
ЗРК Patriot
США
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