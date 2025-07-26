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26 июля 2025 в 12:30

В Минобороны раскрыли детали ночного удара по украинским объектам ВПК

МО: по украинским предприятиям ВПК нанесен групповой удар

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные нанесли ночной удар по украинским предприятиям военно-оборонного комплекса, производящим ракетное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, сообщили в Минобороны РФ. Для этого использовались высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были поражены.

Нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества,сообщили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Успешные действия провели бойцы подразделения «Восток».

До этого появилась информация, что взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Эти украинские солдаты дезертировали с позиций под Январским. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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