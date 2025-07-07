Раскрыта позиция СК по чиновникам, выдавшим льготное жилье мигрантам

Следственный комитет России занимает принципиальную позицию относительно ситуации в Мытищах, где администрация выдала жилищный сертификат семье мигрантов, заявил NEWS.ru член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он добавил, что в случае, когда коренные жители не получают льгот, нарушаются принципы социальной справедливости.

Ее [главу администрации Мытищ] покрывают. <...> Это явные признаки коррупции. И поэтому принять по ней решение не могут до сих пор. С Александром Ивановичем [Бастрыкиным] мы общались на эту тему. Я знаю, что СК продолжает занимать самую принципиальную позицию, мы их поддерживаем в этом отношении, — заключил Кабанов.

Ранее стало известно о том, что семье с четырьмя детьми в Мытищах отказали в возможности претендовать на жилищный сертификат, потому что мать и старшая дочь прописаны в другом регионе.

В январе жилье в Мытищах выдали семье выходцев из Таджикистана, что вызвало общественный резонанс. Мэр города Юлия Купецкая заявила в ответ на обвинения жителей, что семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова проживает в РФ 14 лет, оба имеют российское гражданство. Впоследствии Самадову задержали и обвинили в мошенничестве.