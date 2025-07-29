«Всеми силами пытаются»: Алаудинов оценил ход наступления на Сумы Алаудинов заявил, что ВСУ всеми силами пытаются не подпустить ВС России к Сумам

Командование Вооруженных сил Украины всеми силами пытается остановить российскую армию, активно продвигающуюся в направлении Сум при формировании буферной зоны, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, несмотря на это, войска продолжают идти вперед.

ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на Сумском направлении. <…> Они всеми силами пытаются остановить наши подразделения, беспрерывно на этом участке противник пытается выбить нас, но продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме, — сказал Алаудинов.

Он обратил внимание, что наибольшую активность противник демонстрирует в приграничном районе Сумской области на участке близ Теткино. Алаудинов отметил, что отряд Аида спецназа «Ахмат» помогает подразделениям Минобороны России останавливать противника.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил, что перелом на Сумском направлении может произойти к глубокой осени. По его словам, ситуация зависит от множества факторов, включая возможные переброски вражеских сил и действия наемников.