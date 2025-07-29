«Живыми отсюда не выйдете: боец «Айдара» о жестокости командования

Украинское командование бросило на убой подчиненных, которые были готовы пойти назад из-за тяжелого положения, рассказал в опубликованном Министерством обороны России видеоролике боец из батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Руслан Дьячишин, попавший в плен. Сам он пролежал с ранением почти две недели. По словам Дьячишина, командиры четко сказали солдатам, что живыми они с позиции не уйдут.

Мы сказали: «Тогда мы пойдем назад». <…> Они сказали: «Вы никуда не уйдете, вы позиции не оставите. Вы живыми отсюда не выйдете, мы вас убьем там», — вспомнил пленный.

Ранее командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь рассказал, что целый взвод украинской армии сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. По его словам, никто из украинских солдат не хочет умирать. При этом во время сдачи в плен по военнослужащим ВСУ пытались наносить удары украинская артиллерия и FPV-дроны.